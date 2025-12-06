Autolenker fährt Fussgänger in Zürich an und flüchtet

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Samstag im Zürcher Kreis 11 zwei Fussgänger angefahren und ist ohne Hilfe zu leisten weitergefahren. Die Stadtpolizei Zürich verhaftete ihn dank Hinweisen von Auskunftspersonen kurz darauf im Kreis 4.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall wurde der Stadtpolizei Zürich um 13 Uhr gemeldet, wie diese am Samstag mitteilte. Demnach fuhr ein 30-jähriger Italiener zwei Fussgänger an der Baumackerstrasse an und verletzte sie dabei.

Bei den Verletzten handelt es sich laut Mitteilung um eine 64-jährige Frau und einen 61-jährigen Mann. Sie wurden vor Ort erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich haben Ermittlungen aufgenommen.