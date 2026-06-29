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Autolenker prallt in Kandelaber in Lommiswil SO und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in Lommiswil die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist frontal in eine Strassenlaterne geprallt. Dabei verletzte sich der 42-Jährige mittelschwer, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstbetreuung vor Ort in ein Spital. Der Autofahrer war auf der Dorfstrasse in Richtung Oberdorf unterwegs. Weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, wie es im Communiqué heisst.

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