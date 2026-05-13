Automobilist geht nach Unfall in Lenzburg AG nach Hause

Keystone-SDA

Ein Automobilist ist am frühen Mittwochmorgen bei Lenzburg AG mit seinem Auto von der A1 abgekommen. Als die Polizei eintraf, war der Sportwagen verlassen. Die Patrouille fand den 57-jährigen Mann an seinem Wohnort - wo er keine Aussage machen wollte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Um 5.30 Uhr habe ein Automobilist der Notrufzentrale gemeldet, dass in Richtung Bern ein Auto neben der Fahrbahn stehe.

Vor Ort eingetroffen, habe die Patrouille der Kantonspolizei einen stark beschädigten Sportwagen gefunden, der in der Böschung gestanden sei. Wie Spuren gezeigt hätten, sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und habe den Wildschutzzaun auf mehreren Metern niedergedrückt.

Die Kantonspolizei hat laut eigenen Angaben Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen. Sowohl am Zaun als auch am Sportwagen entstand grosser Sachschaden. Der Mann blieb unverletzt.