Autounfall bei Gals fordert zwei Schwerverletzte

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag auf der A20 bei Gals im Berner Seeland frontal zusammengestossen. Die beiden Autolenker wurden schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Nach ihren Erkenntnissen waren die Autos aus entgegengesetzter Richtung von Thielle NE respektive Gals BE her unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen kam das von Thielle her kommende Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stiess frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Die beiden Autolenker mussten durch die Feuerwehr aus den Wracks geborgen werden. Ein Helikopter und eine Ambulanz brachten die beiden Schwerverletzten in ein Spital.

Der betroffene Abschnitt der A20 musste für die Unfallarbeiten mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang und die Umstände zu klären.

