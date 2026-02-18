The Swiss voice in the world since 1935
Autoverlad Kandersteg-Goppenstein wird wieder aufgenommen

Keystone-SDA

Die BLS hat den am Montag eingestellten Autoverlad zwischen Kandersteg BE und Goppenstein VS wieder in Betrieb genommen. Seit 08.30 Uhr sind die Zufahrtsstrassen von Gampel-Steg VS sowie Wiler VS aus wieder befahrbar, teilte die BLS am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regionalzüge zwischen Goppenstein und Brig VS auf der Bergstrecke verkehren aber nach wie vor bis voraussichtlich Samstagmorgen nicht. Die Regionalzüge wenden in Goppenstein und Brig, wie es heisst. Eingerichtet wurde ein stündlicher Ersatzverkehr von Visp VS über Gampel bis Goppenstein.

Die BLS will bis Mitte Mittwochnachmittag weitere Informationen über den Stand der Aufräumarbeiten veröffentlichen.

Am frühen Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Fünf Personen erlitten Verletzungen, eine Person musste sich in Spitalpflege begeben.

Inzwischen hat das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung die Gefahrenstufe im Wallis wieder von der höchsten Stufe 5 auf 4 (hoch) abgeschwächt.

