Bühnen Bern verzeichnet kleinen Publikumszuwachs

Keystone-SDA

Bühnen Bern hat in der Spielzeit 2024/25 insgesamt 151'920 Zuschauende verzeichnet. Den grössten Publikumszuwachs verzeichnete die Sparte Konzert, wie Bühnen Bern am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Total besuchten 981 Personen mehr eine der insgesamt 476 Veranstaltungen von Bühnen Bern als in der Spielzeit zuvor. 39’643 Personen und somit 3746 mehr als in der vorangehenden Spielzeit besuchten ein Konzert, wie Bühnen Bern in einer Mitteilung schrieb.

Insgesamt hätten 21’640 junge Menschen die Veranstaltungen besucht. Das entspricht einem Zuwachs von 16 Prozent bei dieser Altersgruppe, wie es weiter hiess.

Bestbesuchte Produktion im Stadttheater war die Zauberflöte mit einer Auslastung von 96 Prozent. Das Familienstück Ronja Räubertochter folgte mit 93 Prozent, dahinter der spartenübergreifende Tanz- und Opernabend Dido & Aeneas mit einer Auslastung von 90 Prozent.

Finanziell schliesst die Spielzeit 2024/25 des von der öffentlichen Hand subventionierten Hauses wie schon im Vorjahr mit einer schwarzen Null ab.

Nach Angaben von Bühnen Bern handelte es sich bei der abgelaufenen Spielzeit um eine der erfolgreichsten seit der Fusion von Stadttheater und Berner Symphonieorchester.