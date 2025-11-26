Bahnhofplatz und Bushof in Muttenz BL sollen rundum erneuert werden

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung beantragt dem Landrat eine Ausgabenbewilligung von 6,4 Millionen Franken für die Umgestaltung des Bahnhofplatzes in Muttenz. Der Bushof, welcher den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr genügt, soll ebenfalls erneuert werden.

(Keystone-SDA) Er ist ein übriggebliebenes Provisorium der SBB-Baustelle «Entflechtung Muttenz», bietet zu wenige Haltekanten und befindet sich «in einem bedenklich schlechten Zustand», wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Auf dem künftigen Bahnhofvorplatz sind eine Grünanlage mit Brunnen und Sitzbänken, Veloabstellplätze sowie Parkierfelder für Motorräder und Lastenvelos vorgesehen. Der Bushof erhält teilweise ein Dach und fünf hindernisfreie Haltekanten. Geplant ist auch eine Anlage für «Park+Rail» der SBB mit zwei Elektroladestationen, Mobility-Standplatz und einigen Kurzzeitparkplätzen, wie es im Communiqué heisst.

Rund 12’000 Menschen nutzten den Platz täglich, um zwischen Bahn, Bus, Velo und Auto umzusteigen. Der Bushof soll Ende 2028 in Betrieb gehen, der erneuerte Bahnhofplatz soll im Herbst 2029 fertig sein, wie es weiter heisst.