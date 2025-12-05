Bahnverkehr Biel-Bern nach Kollision von Zug mit Auto unterbrochen

Keystone-SDA

Ein BLS-Zug ist am Freitagmittag zwischen Schüpfen und Bundkofen mit einem Personenwagen kollidiert. Seither ist die Bahnstrecke zwischen Münchenbuchsee und Suberg-Grossafoltern unterbrochen. Ersatzbusse stehen im Einsatz.

(Keystone-SDA) Die Einschränkung daure bis etwa 16 Uhr an, hiess es bei den SBB. Verspätungen und Ausfälle seien zu erwarten. Das Online-Portal von «20 Minuten» hatte zuerst über den Unfall berichtet, der sich zwischen Schüpfen und Bundkofen ereignet hatte.

Eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigte dies auf Anfrage von Keystone-SDA. Zu möglichen Verletzten und zum Unfallhergang machte sie zunächst keine Angaben.