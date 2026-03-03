Balkonbrand in Niederrohrdorf AG verwüstet Wohnung

Keystone-SDA

Der Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Montagabend in Niederrohrdorf AG erheblichen Sachschaden angerichtet. Mehrere Bewohner des Hauses atmeten laut Polizeiangaben Rauch ein. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut.

1 Minute

(Keystone-SDA) Betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Loorenstrasse. Bewohner sahen gegen 19.30 Uhr, dass einer der Balkone in Flammen stand, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert. Russ und Rauch zogen die Aussenseite des Hauses und die betroffene Wohnung stark in Mitleidenschaft, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Das Ausmass des Schadens sei noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen stehe eine Fahrlässigkeit als Brandursache im Vordergrund. Die Kantonspolizei habe ihre Ermittlungen aufgenommen.