Basel erhält neue Sportanlage Margarethen und Eishalle Bachgraben

Keystone-SDA

Die Kunsteisbahn Margarethen in Basel soll es in dieser Form künftig nicht mehr geben. Die Regierung plant auf dem Areal eine multifunktionale Sport- und Bewegungsanlage. Auf der Sportanlage Bachgraben soll eine neue Eishalle für den Vereins- und Schulsport entstehen.

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(Keystone-SDA) Für die Wintermonate ist auf dem Areal Margarethen im Gundeli weiterhin eine öffentliche Eisfläche mit mobiler Eisproduktion vorgesehen, wie das Basler Erziehungsdepartement am Freitag mitteilte. Und auch die von den Fussballvereinen genutzten Rasenflächen bei der Sportanlage Bachgraben könnten trotz der neuen Eishalle bestehen bleiben.

Die Regierung geht gemäss ersten Schätzungen davon aus, dass die neue Sport- und Bewegungsanlage Margarethen rund 40 Millionen Franken und die neue Doppeleishalle Bachgraben für den Vereins- und Schulsport rund 57 Millionen Franken kosten wird.

Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die Standorte Klybeck-Areal 3, Rankhof, das Feld 17 des St. Jakob-Areals und der Westquai für den Bau eines neuen Hallenbades in Frage kommen.