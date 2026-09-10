Basel-Stadt hebt absolutes Feuerverbot im Wald auf

Keystone-SDA

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Der Kanton Basel-Stadt will das absolute Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufheben. Ab Freitag um 12.00 Uhr gilt neu ein bedingtes Feuerverbot, wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die obersten Bodenschichten und die Streuschicht seien wieder feucht und weniger leicht entzündbar, hiess es im Communiqué. Im Wald befinde sich jedoch weiterhin viel trockenes Totholz. Das Brandpotenzial bleibe deshalb erhöht.

Im Wald und an Waldrändern dürfen weiterhin nur an fest eingerichteten Feuerstellen Feuer entfacht werden. Diese müssen jederzeit beaufsichtigt und die Glut vor dem Verlassen vollständig gelöscht werden, hiess es weiter.

Das bedingte Feuerverbot gelte ab Freitagmittag bis auf Widerruf. Das Steigenlassen von Himmelslaternen und Heissluftballons, die durch offenes Feuer angetrieben werden, bleibe generell verboten.