The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Baselbieter Staatspersonal soll vollen Teuerungsausgleich erhalten

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung möchte dem Staatspersonal für das Jahr 2027 einen Teuerungsausgleich von 0,4 Prozent gewähren. Dies hat sie dem Landrat beantragt, wie sie am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Teuerung solle vollständig ausgeglichen werden, wie es hiess. Massgebend dafür seien die finanzielle Situation des Kantons sowie die wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld.

Laut der Regierung wird die Höhe für das kommende Jahr anhand der Veränderung gemittelter Landesindices der Konsumentenpreise berechnet. Berücksichtigt würden dabei die Periode von Oktober des Vorjahres bis zum September des laufenden Jahres, sowie die Periode der davor liegenden zwölf Monate.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft