Baselbieter Staatspersonal soll vollen Teuerungsausgleich erhalten

Keystone-SDA

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Die Baselbieter Regierung möchte dem Staatspersonal für das Jahr 2027 einen Teuerungsausgleich von 0,4 Prozent gewähren. Dies hat sie dem Landrat beantragt, wie sie am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Teuerung solle vollständig ausgeglichen werden, wie es hiess. Massgebend dafür seien die finanzielle Situation des Kantons sowie die wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld.

Laut der Regierung wird die Höhe für das kommende Jahr anhand der Veränderung gemittelter Landesindices der Konsumentenpreise berechnet. Berücksichtigt würden dabei die Periode von Oktober des Vorjahres bis zum September des laufenden Jahres, sowie die Periode der davor liegenden zwölf Monate.