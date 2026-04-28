Basellandschaftliche Gebäudeversicherung erstattet Gewinn zurück

Keystone-SDA

Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) wird im Rahmen der Prämienrechnung 2026 eine Gewinnrückerstattung von zwei Millionen Franken vornehmen. Das entspricht einer Prämienreduktion von 60 Prozent bei der obligatorischen Grundstückversicherung gegen Feuer- und Elementarschäden.

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(Keystone-SDA) Wie der Preisüberwacher des Bundes (PUE) am Dienstag mitteilte, war die Finanzlage der BGV im Jahr 2025 gesund und Rückstellungen für Versicherungsrisiken haben ein angemessenes Niveau erreicht.

Das seit 2023 geltende Überschussbeteiligungsmodell sehe vor, dass in dem Fall die BGV einen Teil des Gewinns an die Versicherten zurückgebe. Die Versicherung sei ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, das nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sei.

Das Modell hatte eine Vereinbarung zwischen dem PUE und der BGV aus dem Jahr 2019 abgelöst, wie es heisst. Deren Zweck sei es gewesen zu verhindern, das Versicherte überhöhte Prämien bezahlen.