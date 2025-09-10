The Swiss voice in the world since 1935
Basler Grosser Rat segnet Programm für öffentlichen Verkehr ab

Keystone-SDA

Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch mit 84 Stimmen bei 2 Enthaltungen das ÖV-Programm 2026-2028 genehmigt. Dazu gehört unter anderem die Margarethenverbindung für ein Expresstram 17 vom Leimental nach Basel.

(Keystone-SDA) Weiter ist im Programm eine Verbesserung des Busnetzes zum Allschwiler Bachgraben-Gebiet, nach Bettingen sowie im Gebiet Basel Ost enthalten.

Auch die elektrifizierte Hochrheinstrecke, die Taktverdichtung bei der S-Bahn, der Halbstundentakt im SBB-Fernverkehr auf der Laufentalstrecke in Richtung Romandie sowie die Modernisierung der Fahrzeugflotte mit erneuerbaren Energieträgern werden darin aufgeführt.

Mit dem ÖV-Programm legt die Regierung jeweils die Planungsgrundlage für die Entwicklung des Angebots und der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs im Kanton und der Agglomeration im In- und Ausland vor. Alle vier Jahre muss die Regierung dem Parlament das ÖV-Programm unterbreiten.

