Basler Haus der Berufsbildung wegen technischer Störung geschlossen

Keystone-SDA

Das Haus der Berufsbildung in Basel ist "aufgrund einer technischen Störung bis auf Weiteres geschlossen. Dies teilte das Erziehungsdepartement (ED) am Donnerstag über seine Webseite mit.

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(Keystone-SDA) Angaben zu den Ursachen der technischen Störung machte das ED auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht. Die BZ Basel hatte zuerst darüber berichtet.

Aufgrund des Vorfalls beim Gebäude an der Rosentalstrasse 17 sind mehrere Fachstellen und Schulleitungen zurzeit telefonisch nicht erreichbar, wie es weiter auf der ED-Seite heisst. Das Departement arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.