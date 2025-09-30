The Swiss voice in the world since 1935
Basler Polizei stellt bei angereisten Fussballfans Pyros sicher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat bei angereisten Fussballfans eine grössere Menge pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt. Die Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anlässlich des Europa League-Spiels des FC Basel gegen den VfB Stuttgart am Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Nacht auf Dienstag bereits angereiste Fans, wie es weiter heisst. Die Pyros seien bei einer Kontrolle von acht Personen in deren Gepäck festgestellt worden.

In ihrer Mitteilung hält die Polizei fest, dass Pyros gefährlich und deshalb verboten sind. Sie kündigt an, bei Verdachtsfällen weitere Kontrollen durchzuführen und Massnahmen zu ergreifen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

