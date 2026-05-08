Basler Polizei warnt mit Theaterstück vor Telefonbetrug

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt lässt ein Theaterstück aufführen, um aufzuzeigen, wie Telefonbetrüger agieren. Damit soll die Bevölkerung sensibilisiert werden, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Stück mit dem Titel «Mir passiert das nit! – Und denn passiert’s doch!» enthält drei Szenen, in denen Schauspielerinnen und Schauspieler aufzeigen, wie Kriminelle Vertrauen aufbauen, Druck erzeugen und versuchen, Menschen um ihr Vermögen zu bringen, wie es heisst.

Mitarbeitende des Community Policing und der Kriminalprävention stünden für persönliche Gespräche bereit. Sie würden Tipp geben, wie man betrügerische Anrufe erkennen und sich schützen könne.

Die Aufführung findet am 27. Mai um 15 Uhr im Kulturhaus Häbse in Basel statt, wie die Polizei schreibt. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um eine Anmeldung gebeten.