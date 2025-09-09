Basler Sanität rüstet auf Elektro-Rettungswagen um

Künftig sollen auch die Rettungswagen in Basel mit Elektroantrieb unterwegs sein. Die Basler Regierung hat dem Grossen Rat dafür 1,9 Millionen Franken beantragt. Konkret sollen vier Elektro-Rettungswagen für die Sanität angeschafft werden.

(Keystone-SDA) Die Anschaffung erfolge im Rahmen des kantonalen Gesamtkonzepts Elektromobilität, teilte die Regierung am Dienstag mit.

Die Basler Berufsfeuerwehr ist seit knapp zwei Jahren mit Elektroantrieb unterwegs. So sind unter anderem bereits vier Löschfahrzeuge und drei Einsatzleitfahrzeuge mit Elektroantrieb im Einsatz.