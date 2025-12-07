Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen

Keystone-SDA

Ein rund 80 Meter hohes Baugerüst an einem Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen. Teile des Gerüsts sind bereits eingesackt.

(Keystone-SDA) Eine Sprecherin der Stadtpolizei Zürich bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung des Newsportals blick.ch und den entsprechenden Polizeieinsatz.

Als erster Schritt werde versucht, das instabile Gerüst zu entlasten, indem Material, das auf dem Gerüst steht, weggeräumt werde, sagte die Polizeisprecherin. An gewissen Stellen sei es bereits eingesackt.

Die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 ab und richtete eine Umleitung ein. Sie ermittelt, wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte. Verletzt wurde bislang niemand.

Während der Nacht wird das einsturzgefährdete Baugerüst überwacht. Das eingerüstete Hochhaus befindet sich im Rohbau, Personen wohnen keine darin.