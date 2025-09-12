The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bauhaus eröffnet Standort in Pfungen ZH und plant weitere Expansion

Keystone-SDA

Die deutsche Baumarktkette Bauhaus hat ihre Wachstumspläne in der Schweiz mit einem weiteren Standort untermauert. Nach der jüngsten Eröffnung in Losone TI im August folgte nun in Pfungen bei Winterthur ZH die siebte Filiale des Unternehmens.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der Eröffnung der beiden Standorte innerhalb weniger Wochen bekräftigte der Schweizer Bauhaus-Ableger die Absicht, künftig in allen Landesteilen präsent zu sein, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.

In Pfungen haben sämtliche Mitarbeitenden der ehemaligen Migros-Do-it+Garden-Filiale den Wechsel mitgemacht und beraten die Kundschaft nun unter dem neuen Dach weiter.

In Pfungen setzt das Unternehmen auch erstmals auf ein Kleinflächenkonzept. Auf 3000 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden ein komprimiertes Sortiment rund um Werkstatt, Haus und Garten. Damit ergänzt Bauhaus sein bisheriges Grossflächenmodell, das seit 2006 mit Niederwangen auf rund 10’000 Quadratmetern und später in Schlieren ZH, Mels SG, Matran FR und Oftringen AG ausgebaut wurde.

Das 1960 in Deutschland gegründete Unternehmen ist europaweit in 19 Ländern mit über 290 Geschäften vertreten. Daneben betreibt es auch Online-Shops. In der Schweiz beschäftigt Bauhaus rund 700 Personen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft