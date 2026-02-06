Beatrice Eglis qualvolle Momente mit dem Lippenstift

The Swiss voice in the world since 1935
Der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli teilt auf Instagram grössere, aber auch ganz kleine Sorgen. So zum Beispiel das Malheur, dass beim Schminken Lippenstiftreste auf den Zähnen haften bleiben.

(Keystone-SDA) «Instagram vs Reality», schreibt Egli auf ihrem Kanal, wobei sie damit «Reality» gleich zum Instagram-Thema macht. «Wer kennt’s?», heisst es weiter: «Gerade erst geschminkt und direkt schon wieder Lippenstift an den Zähnen entdeckt.»

Und dazu gibt es ein Foto mit dem Versuch, die Zähne mit der Zunge vom Lippenstift zu befreien, wofür sie ihr Gesicht zur Grimasse verzerren muss. Und das alles als Vorbereitung auf ihre bevorstehende Tournee, die mit «Tanzen – Lachen – Leben» übertitelt ist.

