Behörden präsentieren Details zum geplanten Bahntunnel in Teufen AR

Keystone-SDA

Die Gemeinde Teufen in Appenzell Ausserrhoden hat zusammen mit den Appenzeller Bahnen das Vorprojekt für einen Bahntunnel zwischen dem Bahnhof Teufen und Stofel vorgelegt. Nun wollen die Verantwortlichen das Bauprojekt in Angriff nehmen und zusammen mit einem Kostenvoranschlag im August 2026 präsentieren.

(Keystone-SDA) Zu den Gesamtbaukosten könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, schrieb die Gemeinde Teufen am Dienstag in einer Mitteilung. Der Zeitplan sieht jedoch vor, nach der Präsentation von Bauprojekt und Kosten eine Volksabstimmung bis Anfang 2027 durchzuführen. Für die Bevölkerung gibt es hierzu am 27. November eine Informationsveranstaltung.

Im Vorprojekt präsentierte die Gemeinde Details zum geplanten Bau. Der Bahnhof Teufen behält demnach zwei Perrons und drei Gleise. Er wird nur noch um etwa 2,5 Meter abgesenkt, was einen barrierefreien Zugang über eine Rampe von Nordwesten ermöglicht.

Durch die geringere Tieflage wird auch die Stützmauer im Osten niedriger. Das Tunnelprofil zwischen Bahnhof und Haltestelle Stofel konnte verkleinert werden.

Der offene Tunnelabschnitt zwischen Stofel und Egglirank wurde nach Süden unter die Hauptstrasse verlegt, so dass Bahn- und Strassenbetrieb während des Baus weitgehend aufrechterhalten bleiben können. Ausserdem sollen Lärmschutzmassnahmen umgesetzt und weitere geologische Untersuchungen durchgeführt werden.