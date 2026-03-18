Beim Recycling holt Velafrica 14 Kilo Metall aus einem Velo heraus

Keystone-SDA

Die gemeinnützige Organisation Velafrica sammelt in der Schweiz ausrangierte Fahrräder für die Weiterverwendung in Afrika. Velos, die nicht mehr flott zu bekommen sind, dienen als Ersatzteillager. Rund 14 Kilogramm Metall holt Velafrica aus solchen Velos heraus.

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(Keystone-SDA) Das hat die Nonprofitorganisation mit Blick auf den internationalen Recycling Day vom 18. März bekannt gegeben. Velafrica ist eine der Institutionen, die sich am Aktionstag beteiligen.

Der Aktionstag steht dieses Jahr unter dem Motto «Trenn Dich!» und will dazu animieren, Ausrangiertes in den Wiederverwertungskreislauf zurückzugeben.

Der «Recycling Day» will weltweit das Bewusstsein für Recycling und Kreislaufwirtschaft stärken will. Auch in der Schweiz beteiligen sich jeweils über 200 Gemeinden, Schulen, Unternehmen und Organisationen mit Aktionen in allen Landesteilen, wie es beim Schweizer Kompetenzzentrum für Recycling und Kreislaufwirtschaft heisst.