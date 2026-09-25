Belasteter Boden auf Basler Rosental-Areal kostet 68 Millionen

Keystone-SDA

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Das vom Kanton Basel-Stadt erworbene Areal Rosental Mitte gilt rechtlich nicht als sanierungsbedürftig. Dennoch fallen bei den laufenden Umgestaltung zu einem neuen Stadtquartier Kosten von bisher rund 68 Millionen Franken für den Aushub und die Entsorgung von belastetem Boden an.

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(Keystone-SDA) Allein für das Baufeld A rechnet die Regierung mit diesen Kosten, wie sie in ihrer am Freitag publizierten Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Grossrätin Franziska Stier (Basta) festhält.

Davon entfallen rund 29 Millionen Franken auf erhöhte Sicherheitsanforderungen. Dazu gehören der Rückbau in einer Einhausung mit Unterdruck sowie der Einsatz von Schutzanzügen. Eine Prognose für die Gesamtkosten künftiger Bauprojekte auf dem Areal sei nicht möglich, hiess es weiter. Da auf dem Baufeld A die meisten Bodenverunreinigungen zu erwarten waren, dürfte ein Grossteil des verunreinigten Aushubs entfernt sein.

Grenzwerte vorsorglich festgelegt

Die Regierung bestätigte, dass im Jahr 2023 für 37 Benzidin- und Anilinverbindungen neue Konzentrationswerte hergeleitet wurden. Dies sei jedoch vorsorglich geschehen, um Aushubmaterial beurteilen und entsorgen zu können.

Die Annahme, die Werte seien wegen Funden im Grundwasser festgelegt worden, treffe nicht zu. Bei den bisherigen Untersuchungen seien weder die gesetzlichen noch die neu hergeleiteten Grenzwerte überschritten worden.

Verursacherprinzip greift nicht

Da das ehemalige Areal der Geigy AG nicht als sanierungsbedürftig eingestuft ist, greift das Verursacherprinzip gemäss Umweltschutzgesetz nicht formell. Die Kosten für die Entsorgung von belastetem Material würden üblicherweise im Verkaufspreis berücksichtigt und somit von der neuen Eigentümerschaft getragen.

Die festgestellten Belastungen deuten laut Regierung auf die frühere Produktion von Farbstoffen hin. Das Areal wurde über 150 Jahre lang industriell und chemisch genutzt und ist im kantonalen Kataster der belasteten Standorte eingetragen.

Der Kanton hatte im November 2023 bekanntgegeben, dass auf dem Areal verschiedene Schadstoffe im Boden entdeckt wurden – darunter auch geringe Mengen Benzidin.

Der Kanton Basel-Stadt will auf dem Areal Rosental Mitte beim Badischen Bahnhof bis zu 1000 neue Wohnungen und Raum für 3000 bis 5000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.