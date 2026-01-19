Belinda Bencic fühlt sich als Mutter befreiter auf dem Tennisplatz

Keystone-SDA

Belinda Bencic fühlt sich produktiver auf dem Tennisplatz, seit sie Mutter ist. Heute kann die Ostschweizer Spitzensportlerin den Beruf auf dem Platz lassen und das Leben daneben mehr geniessen.

(Keystone-SDA) «Die Prioritäten haben sich verschoben», sagte Bencic in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Heute widme sie sich dem Training intensiver und fokussierter, «weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe.» Neben dem Platz wolle sie ihr Familienleben geniessen und nicht mehr gross über Tennis nachdenken.

Bencic ist im April vor zwei Jahren Mutter von Tochter Bella geworden. Die Tennispause während der Schwangerschaft und nach der Geburt habe zu einem Reset geführt – «sowohl körperlich als auch mental», so Bencic. Inzwischen ist sie wieder in den Top 10 der Weltrangliste.

Heute spiele sie auf einem höheren Level als vor der Schwangerschaft. «Weil sich das Tennis entwickelt hat», sagte die 28-Jährige. Zudem fühle sie sich als Mutter befreiter auf dem Platz. Besonders stolz sei sie aber auf ihren Ehrgeiz und ihre Motivation in den ersten Monaten des Comebacks. «Es war das Schwierigste, wieder in die Gänge zu kommen.»