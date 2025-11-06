Belinda Bencic freut sich über Töchterchen Bella

Keystone-SDA

Beim Asien-Trip zum Saisonabschluss von Tennisprofi Belinda Bencic ist auch ihre anderthalbjährige Tochter Bella mitgereist. Diese sorgte für viele herzige Momente.

(Keystone-SDA) Ob beim Zähneputzen im Hotelzimmer oder schlafend im Flugzeug – Bella taucht in Bencics Instragram-Story aus Asien immer wieder auf und sorgt für viele süsse Einblicke. So posierte sie zum Beispiel neben einem grossen Teddy im Tennis-Outfit oder trägt eine herzförmige Sonnenbrille.

Geteilt wurden die Schnappschüsse von der 28-jährigen Bencic selbst. Die St. Gallerin richtet in einem Post auch eine kleine Liebesbotschaft an ihren Mann Martin Hromkovic. Zum Foto, in dem die Tennisspielerin an seine Schulter lehnt, schrieb sie «Lebensziel».

Erst Ende Oktober musste Bencic die Saison mit einer Forfait-Niederlage in Asien beenden. Der Grund war eine Oberschenkelverletzung.