Bern steht ein paar Atemzüge lang still

Keystone-SDA

Hunderte Menschen haben am Freitagnachmittag im Rahmen des nationalen Trauertags in der Berner Innenstadt der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana gedacht. Für einige Momente stand das sonst geschäftige Treiben fast ganz still.

(Keystone-SDA) Kurz vor 14 Uhr erschollen vom Bahnhof her Pfiffe von Lokomotiven, kurz darauf setzte in der Stadt überall Glockengeläut ein. Vor der Heiliggeistkirche beim Bahnhof hatten sich Menschen versammelt und auch in den Lauben hielten die meisten an.

Auch vor dem Bundeshaus hatte sich eine grössere Gruppe versammelt, Personal des Stadtberner Tiefbauamts reihte sich an der Seite des Platzes vor Kommunalfahrzeugen auf. Die Mitarbeitenden trugen alle ihre orangefarbenen Arbeitskleider. Andere Menschen hielten sich bei den Händen. Manche kämpften mit den Tränen.

Die Fahnen auf offiziellen Gebäuden wehten im kräftigen Wind allesamt auf Halbmast. Die Stimmung in der Stadt war spürbar bedrückter als sonst.