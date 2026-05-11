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Bern veröffentlicht Abstimmungsvideos neu auch in Gebärdensprache

Keystone-SDA

Der Kanton Bern veröffentlicht Abstimmungsvideos zu seinen Vorlagen neu auch in Gebärdensprache. Den Auftakt macht die Abstimmung vom 14. Juni über den Projektierungskredit für das Kunstmuseum.

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(Keystone-SDA) Mit dem Angebot will der Kanton Menschen mit Hörbeeinträchtigungen den Zugang zu Abstimmungserläuterungen erleichtern, wie die Kantonsverwaltung am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Das trage zu einer freien Meinungsbildung und einer selbstbestimmten politischen Partizipation bei. Der Kanton veröffentlicht die Videos künftig in schweizerdeutscher und französischer Gebärdensprache.

www.be.ch/abstimmungen

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