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Berner Bildungsinitiative hat im Oberland einen schweren Stand

Keystone-SDA

Die Bildungsinitiative hat im Berner Oberland einen schweren Stand. Im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli wurde sie mit 69,9 Prozent Nein-Stimmen verworfen, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmbeteiligung betrug 43,6 Prozent. Das Endresultat der kantonalen Abstimmung wird Mitte Nachmittag erwartet.

Das Begehren verlangt eine Ergänzung der Verfassung: Kanton und Gemeinden sollten für eine Bildung «von flächendeckend hoher Qualität» sorgen und die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.

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