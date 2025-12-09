Berner Engeriedspital verliert stationäres Angebot

Keystone-SDA

Das Berner Engeriedspital verliert sein stationäres Angebot: Die Lindenhofgruppe überführt die Bereiche Chirurgie und Innere Medizin sowie die Palliativ-Abteilung auf Anfang 2026 ans Lindenhofspital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilte die Spitalgruppe am Dienstag mit. Zur Begründung verwies sie auf den Fachkräftemangel, wirtschaftlichen Druck und regulatorische Vorgaben. Die ambulante Physiotherapie wird künftig am Lindenhof- und Sonnenhofspital geführt; die ambulante Radiologie bleibt im Engeried bestehen.

Im Engeried verbleiben zudem die Geschäftsstelle des Onkologiezentrums Bern sowie Praxen von Belegärztinnen und -ärzten. Zur langfristigen Nutzung des Standorts prüft die Gruppe mehrere Optionen.

Über 80 Prozent der Mitarbeitenden des Engeriedspitals bleiben in der Lindenhofgruppe. Zu den übrigen 20 Prozent werden im Communiqué keine Angaben gemacht.