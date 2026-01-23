Berner Fasnacht sieht sich in Sachen Brandschutz gut aufgestellt

Keystone-SDA

Die Berner Fasnacht sieht sich in Sachen Brandschutz gut aufgestellt. Die meisten Veranstaltungen finden draussen in den Altstadtgassen statt. Gastronomiebetriebe sind für den Brandschutz selber verantwortlich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am 19. Februar beginnt in Bern die närrische Zeit. Tausende feiern dann drei Tage lang. Nach der Brandkatastrophe in einer Kellerbar in Crans-Montana VS ist das Thema Brandschutz in den Fokus des Interesses gerückt.

Die Berner Fasnacht finde zum grössten Teil draussen in den Gassen statt, betonte Thomas Fritz vom Verein Bärner Fasnacht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Da die Berner Altstadt zum Unesco-Welterbe zähle, seien die Brandschutzstandards schon seit vielen Jahren extrem hoch, so Fritz. Der Verein arbeite eng mit Behörden und Blaulichtorganisationen zusammen. Auch die Gewerbepolizei der Stadt Bern sieht die Fasnacht in Sachen Brandschutz gut aufgestellt.