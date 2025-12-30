Berner Inselspital verzeichnet Geburtenzuwachs

Keystone-SDA

In der Frauenklinik des Berner Inselspitals sind 2025 mehr Kinder zur Welt gekommen als im Vorjahr. Im Salem-Spital in Bern hingegen war die Geburtenentwicklung rückläufig, ebenfalls in der Klinik Linde in Biel.

(Keystone-SDA) 2127 Kinder erblickten im abgelaufenen Jahr im Inselspital das Licht der Welt. Das waren 52 mehr als im Vorjahr, wie die Spitalgruppe am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Diese Entwicklung festige die Position der Frauenklinik als grösste Geburtsklinik im Kanton Bern und den umliegenden Kantonen. Zudem widerspreche sie dem aktuellen Trend der schweizweit sinkenden Geburtenzahlen.

Diesen Trend zu spüren bekamen die zur Hirslanden-Gruppe gehörenden Spitäler Salem und Linde. Im Salem-Spital kamen 792 Babys zur Welt. Die Geburtenentwicklung sei im Salem somit rückläufig, schrieb das Spital in einer Mitteilung.

In der Klinik Linde erblickten 639 Kinder das Licht der Welt. Das waren fünf weniger als 2024. Die Klinik bleibe ein wichtiger Geburtsstandort für die Region Biel-Seeland-Berner Jura, wie es in einer Mitteilung hiess.