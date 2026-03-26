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Berner Loeb-Gruppe verzeichnet weniger Umsatz und Gewinn

Keystone-SDA

Die Berner Loeb-Gruppe hat im Jahr 2025 weniger Umsatz und Gewinn verzeichnet. Das operative Ergebnis blieb derweil stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Während der Umsatz der Loeb-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 flächenbereinigt um 2,2 Prozent auf 74,3 Millionen Franken sank, ging der Gruppengewinn im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 auf 2,4 Millionen Franken zurück. Das Unternehmen führt das Ergebnis unter anderem auf «die teilweise deutlich eingetrübte Konsumentenstimmung» zurück, wie es in einer Mitteilung schrieb.

Das operative Ergebnis (EBITDA) blieb mit gut 11 Millionen Franken stabil. Das Berner Familienunternehmen begründete dies mit tieferen Kosten. Der Generalversammlung wurde die Ausschüttung einer unveränderten Dividende beantragt.

Loeb habe die Weichen für die Erschliessung zusätzlicher Kundensegmente gestellt, hiess es weiter. So habe das Unternehmen die Mode-Etagen in Bern und Thun neu ausgerichtet und in neue «Erlebnisformate» investiert. Die Kundenfrequenzen seien 2025 gestiegen. Im aktuellen Jahr gestaltet Loeb das Erdgeschoss im Warenhaus Bern um.

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