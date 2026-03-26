Berner Museumsdirektorin Nina Zimmer wechselt nach Wien

Keystone-SDA

Das Berner Kunstmuseum und das Zentrum Paul Klee verlieren ihre Leiterin: Nina Zimmer wird neue Generaldirektorin der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das gab Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Donnerstag bekannt. Die deutsche Kunsthistorikerin Zimmer leitet die beiden Berner Häuser seit 2016. In Wien folgt sie im Januar 2027 auf Stella Rollig, die sich nicht mehr beworben hatte. Zimmer war aus Sicht der Findungskommission die beste Kandidatin.