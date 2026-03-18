Berner Polit-Forum verzeichnete 2025 Rekordandrang

Keystone-SDA

Im Jahr 2025 haben 19'993 Personen das Polit-Forum im Käfigturm in Bern besucht. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr, wie das Forum am Mittwoch bilanzierte.

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(Keystone-SDA) Die bisherige Rekordmarke lag bei 17’142 Personen im Jahr 2024. Im Jahr 2025 besuchten insgesamt 271 Gruppen mit über 5200 Schülerinnen und Schülern, Lernenden und Jugendlichen das Polit-Forum, wie es in einer Mitteilung schrieb.

286-mal nutzten Parteien, NGOs, Forschungsgruppen oder zivilgesellschaftliche Organisationen den Veranstaltungsraum im «Demokratie-Turm». Selber organisierte das Polit-Forum 60 Veranstaltungen.

«Die hohe Nachfrage zeigt, wie gross das Bedürfnis nach Orten ist, an denen politische Themen verständlich vermittelt und respektvoll diskutiert werden können», wurde der Geschäftsführer Tom Berger in der Mitteilung zitiert.

Der Verein Polit-Forum Bern wird von der Stadt Bern, dem Kanton Bern, der Burgergemeinde Bern, der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Bern getragen.