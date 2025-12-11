Berner Polizei setzt Gummischrot gegen Fussballfans ein

Keystone-SDA

Fussballfans des französischen Klubs LOSC Lille haben am frühen Donnerstagabend vor der Partie gegen YB für Ärger in der Stadt Bern gesorgt. Die Kantonspolizei Bern setzte Gummischrot ein.

(Keystone-SDA) Wenige hundert Fussballfans, einige davon vermummt, zogen ab 16.30 Uhr vom Kornhausplatz in die Aarbergergasse und von dort weiter ins Bollwerk. Mehrere Polizisten in Vollmontur und ein Wasserwerfer, der zunächst allerdings nicht zum Einsatz kam, schützten die Reitschule vor einem Angriff, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Die Polizei setzte zudem Gummischrot ein. Die Fans zündeten Rauchpetarden, Feuerwerk und Böller. Danach setzte sich der Umzug wieder in Bewegung in Richtung Wankdorfstadion.

Ziel des Fanmarschs war das Fussballspiel YB gegen Lille. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Der BSC YB rechnete mit zirka 850 Gästefans.