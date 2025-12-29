The Swiss voice in the world since 1935
Berner Polizei stellt Autofahrer nach waghalsiger Fluchtfahrt

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntagabend nach einer waghalsigen Fluchtfahrt einen Autolenker angehalten. Der Mann hatte keinen gültigen Fahrausweis. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

(Keystone-SDA) Zuvor war der Autofahrer in der Nähe von Flamatt FR auf der Autobahn A12 einer Polizeipatrouille aufgefallen. Der Automobilist war viel zu schnell unterwegs und verstiess gegen die Verkehrsregeln.

Als ihn die Einsatzkräfte kontrollieren wollten, floh der Autofahrer Richtung Bern. Die Berner Kantonspolizei nahm die Nachfahrt auf, wie sie in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Der Lenker verliess bei Niederwangen BE die Autobahn und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Bern. Auch weitere Aufforderungen zum Anhalten ignorierte der Mann. Auf seiner Fluchtfahrt beging er weitere Verkehrsregelverstösse.

Die Polizei brach schliesslich die Nachfahrt aus Verhältnismässigkeitsgründen ab. Sie machte den Autofahrer wenig später an seinem Wohnort ausfindig. Der Mann zeigte sich geständig, er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

