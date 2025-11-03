Berner Regierung verankert Solaranlage Belpmoos im Richtplan

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat hat die Solaranlage Belpmoos neu im kantonalen Richtplan verankert. Sie ist Teil der Richtplananpassungen 2024, die der Regierungsrat nach Mitwirkung und Vorprüfung durch den Bund beschlossen hat.

(Keystone-SDA) Weiter wurden 16 bestehende Massnahmen angepasst, wie der Regierungsrat am Montag mitteilte. Ein grosses Gewicht habe er auf den Klimaschutz und die Energieversorgung gelegt. In der öffentlichen Mitwirkung und Vernehmlassung sei das Vorgehen grösstenteils unterstützt worden.

Die benötigte Fläche für eine Solaranlage im Belpmoos wurde um rund ein Drittel verkleinert, um Rücksicht auf ökologisch wertvolle Trockenwiesen zu nehmen. Darauf hatten sich die involvierten Parteien im vergangenen Juli geeinigt.

Neu werden fünf Windenergiegebiete aufgenommen. Auch Projekte im öffentlichen Verkehr wie die Planung um den Bahnhof Biel, der Busbahnhof Lyss und der Knoten für den öffentlichen Verkehr in Niederwangen werden im Richtplan verankert. Dieser ist für sämtliche Behörden des Kantons Bern ab sofort verbindlich und wird nun dem Bund zur Genehmigung unterbreitet.