Berner Stadtart spricht Gelder für Sanierung der Felsenaubrücke

Keystone-SDA

Der Berner Stadtrat hat am Donnerstag einem Kredit von 2,35 Millionen Franken für die Sanierung der Felsenaubrücke zugestimmt. Die 1949 in Betrieb genommene Brücke verbindet Bern mit der Nachbargemeinde Bremgarten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Bauwerk weist Schäden auf und muss deshalb saniert werden. Die Sanierung soll sich insbesondere auf die Tragkonstruktion, den Ober- und Unterbau sowie die Widerlager konzentrieren, wie aus dem Vortrag des Gemeinderates ans Stadtparlament hervorgeht. Ausserdem sollen Verbesserungen bei der Erdbebensicherheit und bei der Verkehrsführung umgesetzt werden.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 4,65 Millionen Franken und werden von beiden Gemeinden hälftig getragen. Der Stadtrat stimmte dem Kredit am Donnerstag einstimmig zu.

Die Bauarbeiten starten voraussichtlich Mitte 2027 und dauern bis Ende 2028.

