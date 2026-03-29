The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bestgewählte Berner Regierungsrätin Bärtschi empfindet Genugtuung

Keystone-SDA

Die Berner Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) hat am Sonntag ihre Wiederwahl in den Berner Regierungsrat mit einem Glanzresultat geschafft. Sie interpretiere dieses als Bestätigung ihrer Arbeit, zeigte sie sich hocherfreut.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bärtschi bekam am meisten Stimmen aller Kandidierenden. «Das zeigt mir, dass die Wählerinnen und Wähler berücksichtigten, welchen Job ich gemacht habe», sagte Bärtschi in der Rathaushalle.

Die Mitte-Politikerin erhielt 138’672 Stimmen. «Dass so viele Menschen im Kanton meinen Namen von Hand auf ihren Wahlzettel geschrieben haben, überwältigt mich», sagte Bärtschi.

Nun freue sie sich, die angefangenen Projekte in ihrer Direktion weiterzutreiben und die Steuerstrategie umzusetzen. «Wir stehen vor grossen finanzpolitischen Herausforderungen», sagte sie weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft