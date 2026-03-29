Bestgewählte Berner Regierungsrätin Bärtschi empfindet Genugtuung

Keystone-SDA

Die Berner Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) hat am Sonntag ihre Wiederwahl in den Berner Regierungsrat mit einem Glanzresultat geschafft. Sie interpretiere dieses als Bestätigung ihrer Arbeit, zeigte sie sich hocherfreut.

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(Keystone-SDA) Bärtschi bekam am meisten Stimmen aller Kandidierenden. «Das zeigt mir, dass die Wählerinnen und Wähler berücksichtigten, welchen Job ich gemacht habe», sagte Bärtschi in der Rathaushalle.

Die Mitte-Politikerin erhielt 138’672 Stimmen. «Dass so viele Menschen im Kanton meinen Namen von Hand auf ihren Wahlzettel geschrieben haben, überwältigt mich», sagte Bärtschi.

Nun freue sie sich, die angefangenen Projekte in ihrer Direktion weiterzutreiben und die Steuerstrategie umzusetzen. «Wir stehen vor grossen finanzpolitischen Herausforderungen», sagte sie weiter.