Besuchende geben am Basler Weihnachtsmarkt rund 50 Millionen aus

Keystone-SDA

Der Basler Weihnachtsmarkt beginnt morgen Donnerstag. Dieses Jahr sind 148 Marktstände, Verpflegungs- und Unterhaltungsangebote dabei. Gemäss Daten aus dem letzten Jahr geben Besucherinnen und Besucher rund 50 Millionen Franken auf dem Markt aus, wie der Verein Basler Weihnacht am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Dies ergab eine Studie von BAK Economics in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt. Demgemäss gaben die Gäste nebst dem genannten Betrag auf dem Weihnachtsmarkt 2024 zusätzlich 54 Millionen Franken im Detailhandel, der Hotellerie, der Gastronomie und für Kulturangebote aus, wie es im Communiqué heisst.

Daraus resultiert gemäss Studie im Kanton eine Wertschöpfung von insgesamt 44 Millionen Franken, verbunden mit 380 Arbeitsplätzen sowie Löhnen und Gehältern in der Höhe von 32 Millionen Franken.

Zehnte Ausgabe der «Adväntsgass»

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Barfüsser- und Münsterplatz statt. Auf Letzterem sind auch dieses Jahr der Märchenwald der Robi-Spiel-Aktionen, der dekorierte Weihnachtsbaum, ein Karussell und ein Marionettentheater mit dabei.

Ebenfalls am Donnerstag wird die «Adväntsgass» an der Rheingasse eröffnet. Dieser Anlass mit kulinarischen Angeboten in der Rheingasse feiert dieses Jahr ihr zehnjährige Bestehen. Der Musiker Sam Himself und der Chor Männerstimmen Basel werden die diesjährige Ausgabe eröffnen. Sowohl der Weihnachtsmarkt wie auch die «Adväntsgass» dauern bis am 23. Dezember.