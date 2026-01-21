Betreiber für Restaurant im Basler Kasernenhauptbau gefunden

Keystone-SDA

Der Restaurantbetrieb im Kopfbau der Basler Kaserne wird künftig von der Always Hungry GmbH betrieben. Die Eröffnung des Restaurants soll 2028 erfolgen, wie das Finanzdepartement am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Bei der im Juli 2025 erfolgten Ausschreibung gingen fünf Bewerbungen ein. Der Grosse Rat hatte vor einem Jahr entschieden, den Restaurantbetrieb neu auszuschreiben und für den Vollausbau ein Kostendach von 3,4 Millionen Franken bewilligt.

Die Always Hungry GmbH habe mit ihrem Konzept eines Bistros mit Tischservice am Rheinufer und eines Restaurants auf der Ebene des Kasernenhofs die Jury am meisten überzeugt, heisst es in der Mitteilung. Die Betreiber des «Kuni&Gunde» an der Schneidergassse würden mit ihrem Ansatz das bestehende Angebot rund um die Kaserne optimal ergänzen und zu einer Belebung des Areals beitragen. Geplant seien verschiedene Formate, die Gastronomie, Kultur und Austausch verbinden und so eine Brücke zum Programm des K-Hauses schlagen sollen.

Die Projektierung und die Realisierung des Vollausbaus der Gastrofläche sollen ab 2027 realisiert werden. Die Mieterschaft wird gemäss Grossratsbeschluss 925’000 Franken der Ausbaukosten mittragen und über eine Mietdauer von 15 Jahren amortisieren.

Das 2016 im Rahmen des Gesamtausbaus des Kasernen-Kopfbaus geplante Restaurant liess lange auf sich warten. Der Versuch, einen Pächter oder eine Pächterin zu finden, der oder die den Vollausbau der Räumlichkeiten selber bezahlt, scheiterte. So wurde die Regierung mit dem Antrag vorstellig, den Vollausbau mit Kosten von rund 3,4 Millionen Franken vom Kanton stellen zu lassen.