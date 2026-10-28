Betrunkene Lenkerin verunfallt bei der Autobahneinfahrt Baar ZG

Keystone-SDA

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Eine betrunkene Lenkerin hat in der Nacht auf Mittwoch bei der Autobahneinfahrt in Baar ZG einen Selbstunfall verursacht. Sie kollidierte mit einer Leitplanke und einer Verkehrstafel, fuhr dennoch weiter und hielt schliesslich auf dem Pannenstreifen der Autobahn.

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(Keystone-SDA) Die 30-jährige Frau hatte umgerechnet 2,12 Promille Alkohol intus. Sie musste ihren Führerausweis abgeben, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Das Auto erlitt Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach Mitternacht. Bei der Autobahneinfahrt Baar in Fahrtrichtung Zug touchierte das Unfallauto zunächst die linksseitige Leitplanke. Dann geriet es von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Verkehrstafel und fuhr über die Wiese zwischen Autobahneinfahrt und der Autobahn. Die Lenkerin setzte die Fahrt fort und hielt zwei Kilometer später.

Ein privates Abschleppunternehmen transportierte das Auto ab, hiess es weiter. Wegen einer mehrere hundert Meter langen Öl- und Treibstoffspur mussten Mitarbeitende der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft Zentras die Fahrbahn reinigen.