Betrunkener Autofahrer kollidiert in Malters LU mit Gegenverkehr

Keystone-SDA

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Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Malters auf die Gegenfahrbahn gefahren und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Der Unfallversursacher musste zur Kontrolle ins Spital, der entgegenkommende Autofahrer blieb unverletzt.

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(Keystone-SDA) Eine Atemalkoholprobe beim 52-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von umgerechnet 2,62 Promille, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.

Wegen des Unfalls und den Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Strasse zwischen Blatten und Malters rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Schachen-Malters leitete den Verkehr örtlich um. Laut Polizeiangaben betrug der Sachschaden rund 25’000 Franken.