The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Betrunkener Lastwagenchauffeur baut Unfall in Landquart GR

Keystone-SDA

Ein Lastwagenchauffeur ist am Montag in einem Industriegebiet in Landquart GR mit dem Heck eines anderen Sattelschleppers kollidiert. Wie sich herausstellte, war er betrunken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 53-jährige sei gegen 15.30 Uhr über die Mühlestrasse in Richtung Tardis gefahren, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag. Dabei musste er dem Gegenverkehr ausweichen und prallte in das Heck eines Sattelschleppers, welches in die Strasse herausragte. Dessen Fahrer wartete vor einem Tor eines Gewerbebetriebes auf Einlass.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, lediglich ein leichter Sachschaden sei entstanden, schrieb die Polizei weiter. Jedoch musste sie dem 53-Jährigen den Führerausweis abnehmen. Der durchgeführte Atemlufttest sei positiv gewesen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft