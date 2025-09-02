Betrunkener Lastwagenchauffeur baut Unfall in Landquart GR

Keystone-SDA

Ein Lastwagenchauffeur ist am Montag in einem Industriegebiet in Landquart GR mit dem Heck eines anderen Sattelschleppers kollidiert. Wie sich herausstellte, war er betrunken.

(Keystone-SDA) Der 53-jährige sei gegen 15.30 Uhr über die Mühlestrasse in Richtung Tardis gefahren, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag. Dabei musste er dem Gegenverkehr ausweichen und prallte in das Heck eines Sattelschleppers, welches in die Strasse herausragte. Dessen Fahrer wartete vor einem Tor eines Gewerbebetriebes auf Einlass.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, lediglich ein leichter Sachschaden sei entstanden, schrieb die Polizei weiter. Jedoch musste sie dem 53-Jährigen den Führerausweis abnehmen. Der durchgeführte Atemlufttest sei positiv gewesen.