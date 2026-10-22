Biel macht seine Uhrengeschichte sicht- und erlebbar

Keystone-SDA

Teilen

Die Stadt Biel hat am Donnerstag das vierteilige Projekt "Uhrenstadt Biel" lanciert, um ihre lange Geschichte als Uhrenmetropole sichtbar zu machen. Dazu gehört auch ein neuer gedruckter Stadtführer.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Das Projekt umfasst neben dem 96-seitigen Stadtführer auch eine interaktive Website und digitale Gebäude-Markierungen. Zahlreiche historische Fabriken und Ateliers erhalten QR-Codes, die Interessierte zu Hintergrundinformationen im Internet weiterleiten, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb.

Zudem veranschaulicht eine Animation auf dem Stadtmodell im Neuen Museum Biel den Einfluss der Uhrenindustrie auf die Stadtentwicklung.

Der von einem Historiker und einem Architekten verfasste Stadtführer schliesst gemäss der Stadt eine Lücke. Das Werk beinhaltet neben einem historischen Überblick auch sechs thematische Rundgänge durch die Stadt. Basierend auf diesen Routen wird Tourismus Biel Seeland ab dem kommenden Jahr spezielle Führungen anbieten.

Biel sei einer der führenden Entwicklungs- und Produktionsstandorte der schweizerischen Uhrenindustrie, hiess es weiter. Diese präge seit über 150 Jahren die Stadt und das Leben der Bielerinnen und Bieler. Es habe Zeiten gegeben, da habe über die Hälfte der Bieler Bevölkerung direkt oder indirekt von der Uhrenherstellung gelebt.

Frauen machten grossen Anteil der Belegschaft aus

Das seien etwa 15’000 Menschen gewesen, sagte Stadtschreiber Julien Steiner am Donnerstag anlässlich einer Medienkonferenz. Die Bieler Uhrenindustrie habe sowohl in Bezug auf die Produktion als auch auf die Beschäftigung Höhen und Tiefen erlebt, erklärte Florian Eitel, einer der beiden Autoren des neuen Stadtführers. Insbesondere habe sie stark unter der Krise der 1930er-Jahre gelitten.

Die beiden Autoren widmeten der Rolle der Frauen besondere Aufmerksamkeit, wie sie betonten. Frauen machten 1870 ein Drittel der Belegschaft aus und 1970 mehr als die Hälfte. Ein grosser Teil von ihnen stammte aus dem Ausland, beispielsweise aus Spanien und Italien.

Der Stadtführer legt weiter dar, dass die Uhrenindustrie bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Architektur und die Stadtplanung von Biel tiefgreifend prägte. Die Stadt hat sich laut den Autoren «von einer Kleinstadt zu einer dynamischen Metropole» entwickelt.

Das Projekt «Uhrenstadt Biel» kostete insgesamt 140’000 Franken. Die Stadt unterstützte es mit 70’000 Franken, die andere Hälfte steuerten Sponsoren und Stiftungen bei.

www.uhrenstadt.biel-bienne.ch