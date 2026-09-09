The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Biel plant Massnahmen gegen Hitze in Schulen

Keystone-SDA

Die Stadt Biel will Massnahmen gegen die hohen Temperaturen in den Schulgebäuden während der Sommermonate ergreifen. Der Gemeinderat hat für die Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts einen Kredit von 93'000 Franken gesprochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die hohen Innenraumtemperaturen würden die Konzentration und Leistungsfähigkeit von Schulkindern und Lehrpersonen beeinträchtigen, schrieb der Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung. Ohne Gegenmassnahmen würden sich die Bedingungen durch die Klimaerwärmung immer weiter verschlechtern.

In einem ersten Schritt sollen Fachleute die Schulen analysieren und organisatorische sowie bauliche Anpassungen prüfen. Bereits in diesem Jahr sollen sie Massnahmen für einen besseren Wärmeschutz vorschlagen. Im Frühjahr 2027 soll schliesslich ein Paket für bauliche Anpassungen an besonders betroffenen Schulen vorliegen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft