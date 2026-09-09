Biel plant Massnahmen gegen Hitze in Schulen

Keystone-SDA

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Die Stadt Biel will Massnahmen gegen die hohen Temperaturen in den Schulgebäuden während der Sommermonate ergreifen. Der Gemeinderat hat für die Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts einen Kredit von 93'000 Franken gesprochen.

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(Keystone-SDA) Die hohen Innenraumtemperaturen würden die Konzentration und Leistungsfähigkeit von Schulkindern und Lehrpersonen beeinträchtigen, schrieb der Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung. Ohne Gegenmassnahmen würden sich die Bedingungen durch die Klimaerwärmung immer weiter verschlechtern.

In einem ersten Schritt sollen Fachleute die Schulen analysieren und organisatorische sowie bauliche Anpassungen prüfen. Bereits in diesem Jahr sollen sie Massnahmen für einen besseren Wärmeschutz vorschlagen. Im Frühjahr 2027 soll schliesslich ein Paket für bauliche Anpassungen an besonders betroffenen Schulen vorliegen.