Bieler Budget unter Dach

Keystone-SDA

Das Budget 2026 der Stadt Biel ist unter Dach. Die Stimmberechtigten haben den leicht defizitären Voranschlag mit 7758 zu 1702 Stimmen gutgeheissen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 31,7 Prozent.

(Keystone-SDA) Der Voranschlag weist einen Ausgabenüberschuss von 4,7 Millionen Franken aus. Ohne Entnahme aus einer Spezialfinanzierung wäre das Defizit deutlich höher ausgefallen.

Laut Gemeinderat handelt es sich um das letzte sogenannte Übergangsbudget der Stadt, die seit einem Jahrzehnt rote Zahlen schreibt. Ab 2027 soll das Entlastungspaket «Substance +» greifen, auf das sich die Parteien geeinigt haben.

«Substance +» wurde vor kurzem im Stadtrat beschlossen. Vorgesehen sind Ausgabenkürzungen von 9 Millionen Franken sowie Mehreinnahmen von 9 Millionen Franken, wobei der Steuersatz für natürliche Personen um einen Zehntel auf 1,73 steigen soll. Hinzu kommen Sondermassnahmen in der Höhe von 12 Millionen Franken.

Der Gemeinderat wird dies alles nun ins Budget 2027 einfliessen lassen. Das politische Urteil über das Entlastungspaket werden im kommenden Herbst zuerst das Parlament und das Volk fällen.