Bieler GLP verzichtet auf Referendum gegen De Lorenzos Nomination

Keystone-SDA

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Die Bieler Grünliberalen verzichten auf eine Unterschriftensammlung gegen die Nomination von Bryan De Lorenzo als neuen Gemeinderat der SVP. Das hat die Partei am Dienstag bekanntgegeben.

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(Keystone-SDA) Die Grünliberalen zeigten sich nach einem ausführlichen Gespräch mit De Lorenzo überzeugt, dass sich der SVP-Politiker lösungsorientiert und pragmatisch für die Bevölkerung einsetzen wird. Zudem respektiert die Partei den Anspruch der bürgerlichen Liste auf den Sitz im Gemeinderat, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Die Fraktion werde die Arbeit des Gemeinderats jedoch weiterhin konstruktiv und kritisch begleiten. Im Zentrum stünden dabei gesunde Finanzen und ein wirksamer Klimaschutz.

Stadt publiziert Kandidatur im Amtsblatt

Die Stadt Biel publizierte die Kandidatur De Lorenzos am Dienstag im Amtsblatt. Damit läuft die vierwöchige Frist für eine Bestreitung des Wahlvorschlags, wofür 3000 Unterschriften nötig wären. Ohne gültige Bestreitung erklärt der Gemeinderat den 36-jährigen Polizisten als gewählt.

Der bisherige Bieler Finanzdirektor Feurer hatte Mitte September seinen Rücktritt auf Ende März 2027 angekündigt. Der 66-Jährige gehört der Stadtregierung seit fast 14 Jahren an.