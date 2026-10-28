The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Bieler GLP verzichtet auf Referendum gegen De Lorenzos Nomination

Keystone-SDA

Die Bieler Grünliberalen verzichten auf eine Unterschriftensammlung gegen die Nomination von Bryan De Lorenzo als neuen Gemeinderat der SVP. Das hat die Partei am Dienstag bekanntgegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Grünliberalen zeigten sich nach einem ausführlichen Gespräch mit De Lorenzo überzeugt, dass sich der SVP-Politiker lösungsorientiert und pragmatisch für die Bevölkerung einsetzen wird. Zudem respektiert die Partei den Anspruch der bürgerlichen Liste auf den Sitz im Gemeinderat, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Die Fraktion werde die Arbeit des Gemeinderats jedoch weiterhin konstruktiv und kritisch begleiten. Im Zentrum stünden dabei gesunde Finanzen und ein wirksamer Klimaschutz.

Stadt publiziert Kandidatur im Amtsblatt

Die Stadt Biel publizierte die Kandidatur De Lorenzos am Dienstag im Amtsblatt. Damit läuft die vierwöchige Frist für eine Bestreitung des Wahlvorschlags, wofür 3000 Unterschriften nötig wären. Ohne gültige Bestreitung erklärt der Gemeinderat den 36-jährigen Polizisten als gewählt.

Der bisherige Bieler Finanzdirektor Feurer hatte Mitte September seinen Rücktritt auf Ende März 2027 angekündigt. Der 66-Jährige gehört der Stadtregierung seit fast 14 Jahren an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft