Bieler Sozialhilfequote sinkt zum neunten Mal in Folge

Keystone-SDA

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In der Stadt Biel hat die Sozialhilfequote zum neunten Mal in Folge abgenommen. Im Jahr 2025 lag sie bei 7,9 Prozent, wie aus dem am Dienstag publizierten Kennzahlenbericht hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Die Quote sank gemäss den Berechnungen des Bundesamtes für Statistik von 9,1 Prozent im Vorjahr auf 7,9 Prozent. Der deutliche Rückgang sei methodischen Gründen geschuldet, teilte die Bieler Direktion Soziales und Sicherheit mit. In der Realität sei die Quote seit 2023 kontinuierlich ohne grosse Sprünge gesunken.

Auch bei Kindern und jungen Erwachsenen ging der Anteil zurück. Die Quote der Kinder fiel von 19,6 Prozent im Jahr 2021 auf 13,8 Prozent im Jahr 2025. Dennoch bleibt weiterhin jedes siebte Kind in Biel auf Unterstützung angewiesen. Bei den 18- bis 25-Jährigen reduzierte sich die Quote auf acht Prozent.

Alleinerziehende in der Armutsfalle

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Kennzahlenberichts der Städteinitiative Sozialpolitik liegt auf Einelternhaushalten. Sie tragen laut Mitteilung nach wie vor ein hohes Armutsrisiko, wie sich auch in Biel zeigt.

Die Stadt Biel setzt bei Alleinerziehenden vor allem auf den Ausbau von Betreuungsangeboten; sie gibt Betreuungsgutscheine für Kindertagesstätten sowie Tagesschulen ab. Zudem legt die städtische Abteilung Soziales in ihrer Beratungsarbeit einen Fokus auf diese Familienform.

Auf Anregung der Stadt entstand das spezifische Angebot «Berufliche Integration für Mütter» (BIM) der Fachstelle Frac. Dieses Programm unterstützt Mütter gezielt beim beruflichen Wiedereinstieg, der Entwicklung beruflicher Perspektiven und der Organisation der Kinderbetreuung.

Nach wie vor hohes Niveau

Trotz der rückläufigen Entwicklung bleibt das Niveau in Biel vergleichsweise hoch. Zur Begründung verweist die Stadt auf strukturelle Faktoren wie den Mangel an Ausbildungsabschlüssen. Zudem lag die Arbeitslosenquote 2025 mit 5,6 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im kantonalen Schnitt.